Imagewechsel bei Ariana Grande (23)? Hollywood ist ja bekanntlich sehr schnelllebig, was bei den meisten Promis dazu führt, dass sie ständig mit neuen Looks überraschen. Nicht so Sängerin Ariana Grande. Die "Focus"-Interpretin trägt seit Jahren die gleiche Frisur: einen hohen Pferdeschwanz. Jetzt hat die Schauspielerin anscheinend genug und verdutzt ihre Fans mit neuem Aussehen.

Seit 2013 trägt Ari den lässigen Ponytail, der aus dem Leben der 23-Jährigen eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Nach vier Jahren der Frisuren-Treue scheint die Sängerin nun aber genug zu haben. Sie trägt ihre Haare jetzt glatt und offen. Und plötzlich ist die süße Musikerin auf ihren Selfies kaum wiederzuerkennen. "Du siehst wirklich gut aus ohne den Pferdeschwanz" oder "Gute Wahl" kommentieren ihre begeisterten Follower via Instagram.

Ob Arianas neuer Look etwas mit einem neuen Abschnitt in ihrem Leben zu tun hat? Es wird gemunkelt, dass sich der ehemalige Nickelodeon-Star mit Freund Mac Miller (24) verlobt haben soll. Wie gefällt euch ihre neue Frisur? Stimmt unten im Voting ab! Mehr Neuigkeiten zu der Sängerin erfahrt ihr in unserem Video.

Apega/WENN.com Ariana Grande bei den Billboard Music Awards 2016

Instagram / arianagrande Ariana Grande

247PAPS.TV / Splash News Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Wie findet ihr Ariana Grandes neue Frisur? 375 Stimmen 284 Cool, endlich mal etwas Neues. 91 Der Pferdeschwanz hat mir besser gefallen. Er gehört einfach zu Ari.



