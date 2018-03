Kim Kardashian (36) feiert ihre Red-Carpet-Rückkehr! Seit dem Überfall auf die Reality-Beauty in Paris im Oktober vergangenen Jahres machte sich Kim rar, legte sogar eine Social-Media-Pause ein. Nachdem sie vor knapp zwei Wochen ihr Netz-Comeback gefeiert hat, absolvierte das TV-Sternchen vor wenigen Tagen ihren ersten öffentlichen Auftritt in Dubai. Doch jetzt haben selbst die heimischen roten Teppiche Kim wieder!

Vor einem New Yorker Hotel posierte Kim zum ersten Mal nach dem Überfall-Drama von Paris für die Fotografen in den USA. Und dafür hat sich die Kurven-Queen ein ganz besonderes Outfit ausgesucht: Im heißen bodenlangen Transparentkleid aus weißer Spitze mit langer Schleppe und einem passenden Pelzjäckchen präsentierte sich die 36-Jährige, als wäre sie nie von der Bildfläche verschwunden gewesen! Doch was steckt hinter dem glamourösen Auftritt?

Für die Dreharbeiten des neuen Blockbusters "Ocean's Eight" mit Sandra Bullock (52) und Co. warf sich nicht nur Kim, sondern auch ihre Schwester Kendall (21) in eine edle Haute-Couture-Robe. Der Grund: Im Film spielen sich die beiden Schwestern selbst. Also nur rausgeputzt für den neuen Ocean's-Streifen? Mitnichten: Nachdem sich die Reality-Queen in Dubai bereits die Ehre auf dem roten Teppich gab, kann man davon ausgehen, dass Kims Red-Carpet-Pause hiermit offiziell beendet ist.

Im Video seht ihr Kims ersten Auftritt in Dubai:

Jackson Lee / Splash News Kim Kardashian in New York im Januar 2017

Splash News Kim Kardashian in New York im Januar 2017

Jawad Elatab / Splash News Kim Kardashian und Kendall Jenner am Set von "Ocean's Eight" in New York

Wie gefällt euch Kims pelziger Transparentlook? 148 Stimmen 74 Das Outfit ist total heiß! 74 Ich finde den Look schrecklich!



