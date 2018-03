YouTube-Star Bibi Heinicke (23) im Beauty-OP-Wahn? Gerade erlaubte sich die blonde Vloggerin einen Scherz und versuchte, ihrem Freund Julian (23) weiszumachen, dass sie sich die Brüste vergrößern lassen will – alles natürlich nur für einen lustigen Clip auf ihrem Kanal. Aber wie steht Bibi eigentlich wirklich zu Schönheitseingriffen?

"Ich finde, jeder sollte sich in seinem Körper wohlfühlen, in dem Körper, in dem er eben geboren wurde. Das ist ganz wichtig und das tue ich persönlich auch", erzählt Bibi im Interview mit Promiflash bei der Premiere des neuen Animationsfilms "Ritter Rost 2" in Köln. Die beliebte Social-Media-Schönheit wird ihre Fans also weiterhin vollkommen natürlich auf YouTube, Instagram & Co. begeistern.

Dennoch stellt sie aber im Gespräch klar: "Aber ich verurteile auch keinen, der sagt: 'Hey, ich fühl mich so unwohl, ich möchte gerne was verändern.' Ich finde, das muss jeder für sich selbst wissen." Ganz genau, und Bibi weiß eben, dass sie auch ohne jegliche Beauty-Eingriffe ganz bezaubernd aussieht.

Hier im Video bekommt ihr mehr Infos zu der 23-Jährigen:

