Es war DIE Überraschung des vergangenen YouTube-Jahres: Im Sommer machte Eugen Kazakov seiner Liebsten Dagi Bee (22) in Paris einen romantischen Heiratsantrag – inklusive fettem Klunker, versteht sich. Von der perfekten Traumhochzeit hat der Social-Media-Star schon eine genaue Vorstellung. Werden sich die beiden YouTube-Turteltauben etwa live im Fernsehen das Ja-Wort geben?

Daniela Katzenberger (30) hat es vorgemacht – ziehen jetzt Dagi und Eugen mit einer Live-Hochzeit nach? Was die Netz-Millionärin von dieser Idee hält, hat sie in einem YouTube-Video verraten. Denn tatsächlich sind schon zwei TV-Senderanfragen eingetrudelt! "Wir haben sie beide trotz sehr viel Gage [...] abgelehnt." Ein intimes Fest zusammen mit ihren Liebsten ist Dagi eben sehr wichtig. "Wir haben von Anfang an gesagt 'Nein, auf gar keinen Fall', weil es uns auch wirklich extrem wichtig ist, dass dieser Moment der schönste Moment für uns im Leben wird", sagt die Beauty-Vloggerin. Fremde Personen wie etwa Kameramänner seien da Fehl am Platz.

Aber wird es wenigstens ein YouTube-Special vom schönsten Tag in Dagis und Eugens Leben geben? Das schließt das Internet-Sternchen zumindest nicht ganz aus. "Ich werde sehr wahrscheinlich nicht alles zeigen", verrät sie. Aber selbst damit würde Dagi ihren treuen "Beenchen" sicher eine große Freude machen!

Mit welcher süßen Video-Idee Dagi ihre Fans total überrascht hat, erfahrt ihr im Clip:

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee in einem YouTube-Video

Patrick Hoffmann/WENN.com Eugen Kazakov und Dagi Bee zur 1Live Krone Verleihung

