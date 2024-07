"Dream-Team": Fans feiern Eugen Kazakov und Dagi Bees Liebe

Dagi Bee (29) und Eugen Kazakov (30) sind aktuell im Urlaub auf Ibiza. Auf Instagram lassen sie ihre Community mit einem Selfie daran teilhaben, wie sie gemeinsam einen Sonnenuntergang am Meer genießen. Die beiden sind schon seit vielen Jahren das Influencer-Traumpaar schlechthin. Dieser Meinung scheinen auch ihre Fans zu sein – in den Kommentaren feiern sie die Liebe der Netz-Bekanntheiten. "Einfach ein Bild für die wahre und starke Liebe, niemals aufgeben und sich gegenseitig supporten! So was möchte ich auch", schwärmt eine Nutzerin. Eine andere bezeichnet die Internet-Stars schlichtweg als ein "Dream-Team".

Tatsächlich scheint das Besondere an ihrer Beziehung die Ruhe zu sein, die sie in der Öffentlichkeit ausstrahlen. Drama, Skandale oder Streits auf Social Media: Fehlanzeige! Gemeinsam wuppen sie nicht nur den Ehealltag und die Erziehung ihres kleinen Sohnes – auch beruflich sind sie ein Superteam. Dabei gehen die beiden bereits seit fast zehn Jahren gemeinsam durchs Leben – vergangenen Monat feierten sie sogar schon ihren sechsten Hochzeitstag! Auch an dieser besonderen Erinnerung ließen die Podcasterin und der 30-Jährige ihre Social-Media-Fans teilhaben – mit einem Bild der romantischen Trauung im Jahr 2018.

Im Dezember vor zwei Jahren machte Söhnchen Nelio das Familienglück von Dagi und dem Videoproduzenten perfekt. In ihrer Rolle als Eltern scheinen die YouTube-Bekanntheiten richtig aufzugehen. Dennoch sei weiterer Nachwuchs aktuell noch nicht geplant, wie die 29-Jährige Ende vergangenen Jahres im Interview mit RTL verriet: "Das dauert noch, weil das Muttersein ein Fulltime-Job ist. Ich brauche noch ein bisschen Luft zum Atmen."

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Juni 2018

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov mit ihrem Sohn Nelio

