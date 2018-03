Man kennt niemanden so gut wie den eigenen Partner. Naja, das gilt nicht unbedingt für die ehemalige Germany’s next Topmodel-Kandidatin Julia Wulf (21): Seit wenigen Monaten schwebt die Beauty auf Wolke sieben. Doch was ihr Freund beruflich macht, darüber weiß sie nicht so wirklich Bescheid...

Bei der Liebeskind-Housewarming-Party in Berlin traf Promiflash das junge Model und plauderte mit ihr ein bisschen über ihr junges Liebesglück. Doch auf die Frage, was ihr Liebster denn so beruflich mache, hat die sonst so schlagfertige 21-Jährige keine wirkliche Antwort parat: "Der ist, äh, der ist, äh, Mann, jetzt wird’s peinlich! Äh, der macht irgendwas mit dem PC! Webdesign oder so. Ich glaube irgendwie so in die Richtung. Also nicht so ein Nerd-IT-Beruf mit PCs, sondern irgendwas mit Medien." Es scheint, dass die Turteltauben andere Dinge zu besprechen – beziehungsweise zu tun – haben, als über ihre Berufe zu quatschen. Es gibt ja auch wirklich schönere Freizeitbeschäftigungen...

Seit mehr als sechs Jahren kennt Julia ihren Schatz schon. Toll fand sie ihn schon immer, aber sie verloren sich aus den Augen und trafen sich erst vor Kurzem wieder. Dann geschah der schöne Klassiker: Aus Freundschaft wurde Liebe! Mehr zu ihrem trauten Glück erfahrt ihr im angehängten Video.

Instagram / juleslw Julia Wulf und Nis

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Julia Wulf bei der "Hien Le"-Show in Berlin

ActionPress/ Sport Moments/Schneider Julia Wulf bei der Eröffnung von Superfit in Berlin



