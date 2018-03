Hartnäckigkeit zahlt sich eben auch in der Liebe aus! Julia Wulf (21) ließ vor wenigen Tagen die Liebesbombe platzen: Sie ist über beide Ohren in den Hamburger Nis verknallt. Doch der Skater ist kein Unbekannter in dem Leben der Germany's next Topmodel-Kandidatin. Die Laufsteg-Beauty himmelte ihren Schwarm schon jahrelang an.

Julia Wulf könnte glücklicher kaum sein: Sie ist seit ihrer GNTM-Teilnahme nicht nur ein gut gebuchtes Model, sie schwebt auch privat auf Wolke sieben. Denn mit ihrem neuen Freund Nis ist die 20-Jährige superhappy. "Er bildet sich nichts auf sich ein, obwohl er das echt könnte", schwärmt sie in der OK! von dem Skater. Außerdem gesteht das Mannequin, dass es schon seit geraumer Zeit ein Auge auf den Halfpipe-Hottie geworfen hat. "Wir kennen uns schon mindestens sechs Jahre vom Skaten und sind seitdem befreundet, aber gut fand ich den eigentlich schon immer", gibt sie ihre Schwärmerei zu.

Und Julias aktuellen Social-Media-Pics nach zu urteilen, scheinen die beiden überglücklich miteinander zu sein. So schmiegen sie sich auf allen Fotos total verknallt aneinander. Und auch optisch geben die beiden doch ein tolles Paar ab, oder? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Instagram / juleslw Julia Wulf und Nis

Instagram / juleslw Julia Wulf, Model

ActionPress / Sauerwein, Jan Julia Wulf und ihr Freund bei der Launch Party des fairknallt.de-Blogs

