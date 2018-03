Hat Wahl-Amerikaner Bastian Yotta (40) etwa einen neuen besten Freund? Protzte der Unternehmer noch vor einigen Monaten mit seinen weiblichen Errungenschaften, scheint Basti seine Fans jetzt auf ganz andere Weise beeindrucken zu wollen. Denn in einem neuen Video des durchtrainierten Reality-Stars telefoniert er mit einer ganz besonders berühmten US-Persönlichkeit...

Hat Mr. Yotta wirklich die Handynummer von Donald Trump (70)? Offensichtlich schon, glaubt man einem Facebook-Video des Luxus-Liebhabers. Denn dort lässt Basti seine Fans an einem Telefonat mit dem 45. US-Präsidenten teilhaben. Und was haben die beiden Herren so zu besprechen? "Hey! Ich hab dir doch gesagt, ich weiß nicht, wie hoch die Mauer sein soll. Das ist dein verdammtes Problem! Ich habe nie über eine Mauer gesprochen. Das war deine Idee! Hör endlich auf, mich zu nerven", plärrt Mr. Yotta ironisch in den Hörer. Doch das ist alles nur ein kleiner Scherz von Basti – der TV-Star hat Trump am Telefon nicht wirklich so harsch kritisiert!

Die zwei haben sich wohl noch gar nicht kennengelernt. Eigentlich schade, denn Donald und Basti passen doch eigentlich ganz gut zusammen! Beide polarisieren mit ihrer großspurigen Art und eckten schon das ein oder andere Mal an. Die Fans feiern den kleinen Fake-Anruf aber trotzdem. "Genial", freut sich eine Userin über den Einfallsreichtum des Protzunternehmers. So viel Humor haben sie ihrem Idol wohl gar nicht zugetraut. Auch zeitlich passt der Post perfekt: Denn ab Freitag ist Donald offiziell als 45. Präsident im Amt.

In Los Angeles zu leben ist nicht immer sicher, wie Yotta mit einem krassen Video bewies:

Bastian Yotta, Wahl-Amerikaner

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-Star

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Selfmade-Millionär

