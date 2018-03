Sarah Lombardi (24) und die Liebe – über nichts wurde in den vergangenen Wochen mehr gesprochen, als über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Seit der Trennung von Pietro (24) und den pikanten Fotos mit Michal T. fragt sich ganz Deutschland: Wie steht es denn jetzt wirklich um das Liebesleben der Sängerin? Promiflash weiß mehr und deckt jetzt auf, wie intensiv die Beziehung zu Michal schon ist.

Nun scheint alles wirklich eindeutig zu sein: Promiflash hat exklusive Aufnahmen, die Sarah und Michal in einem Supermarkt in der Nähe von Köln zeigen. Mit dabei: Söhnchen Alessio (1). Während die Musikerin noch vor wenigen Wochen mit Michal allein im Disneyland urlaubte, ist nun auch ihr kleiner Sohn bei der Einkaufstour mit dabei. Ein eindeutiges Zeichen FÜR Michal. Denn eigentlich wollte Sarah erst mal schauen, was die Zeit so bringt, verriet noch Anfang der Woche: "Wir verbringen viel Zeit miteinander, da versteck ich mich auch nicht. Und was daraus wird, das werde ich sehen." Offenbar scheint sich die Sängerin inzwischen so sicher zu sein, dass sie auch als Familie wieder Haus verlässt – eben mit Michal UND Alessio!

Generell war es bei Sarah die Woche der Geständnisse. In ausführlichen Interview schilderte sie ihre Sichtweise des Trennungsdramas. Welche ihre wichtigsten Aussagen waren, könnt ihr euch in dem folgenden Video genauer ansehen:

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi auf der Berlin Fashion Week 2017

Promiflash Sarah Lombardi mit Sohn Alessio und Michal T. in einem Supermarkt

Promiflash Sarah Lombardi und Michal T. im Disneyland in Paris

Findet ihr es okay, dass Michal schon so viel Zeit mit Alessio verbringt? 4065 Stimmen 2684 Nein, das geht gar nicht! Die Trennung von Pietro ist noch viel zu frisch! 1381 Klar, immerhin ist er doch jetzt der Mann an Sarahs Seite – und Alessio gehört nun mal zu ihr!



