Wetten, dass Michelle Hunziker runden Geburtstag feiert?! Kaum zu glauben, aber heute wird die schöne Moderatorin, die 1977 in der Schweiz geboren wurde, glatte 40 Jahre alt. 40 Jahre, in denen sie einiges erreicht hat. Ob da überhaupt noch Wünsche offen geblieben sind?

Zwei Hochzeiten, drei bezaubernde Kinder, eine Werbekooperation mit Emmentaler-Käse und jede Menge TV-Jobs – Michelle Hunziker könnte gefragter und erfolgreicher kaum sein. In Deutschland durch die Sendung Wetten, dass..? bekannt geworden, lebt und arbeitet die Blondine heute in ihrer Wahlheimat Italien – und ist heißer denn je. Doch was schenkt man eigentlich einer Frau, die bereits alles hat? 2015 verriet Michelle gegenüber Promiflash: "Ich wünsche mir noch ganz ganz viel. Ich bin eine, die immer Träume hat und die immer Lust hat, immer neue Sachen zu machen, auch in meinem Job und jeden Tag was dazu zu lernen, also es gibt ja so viel, was man noch machen kann."

Ihre Fans dürfen sich freuen: Mit der Talentshow "It’s Showtime – Das Battle der Besten" wird Michelle im Frühjahr ins deutsche Fernsehen zurückkehren. In der Sendung kämpfen Artisten, Magier, Tänzer und Co. um den Sieg. Michelle wird neben Bully Herbig (48) und Sascha am Jurypult sitzen, Annemarie (39) und Ehemann Wayne Carpendale (39) sind für die Moderation zuständig.

Arnd Wiegmann / Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Andreas Rentz / Getty Images Michelle Hunziker als Emmentaler-Botschafterin

Instagram/therealhunzigram Michelle Hunziker, Model und Moderatorin



