Beziehungsstatus: verheiratet und überglücklich! Genau das trifft seit Juli des vergangenen Jahres auf Janin (35) und Kostja Ullmann (32) zu. Die beiden gaben sich im Sommer das Ja-Wort und schlendern seither als Mann und Frau durchs Leben. Viel teilen die Turteltäubchen über ihre Beziehung und die Ehe zwar nicht mit der Öffentlichkeit, doch im Promiflash-Interview zeigt sich die schöne Moderatorin jetzt trotzdem ganz schön schwärmerisch.

"Es hat sich alles und nichts verändert", berichtet Janin Promiflash über ihr Leben als Ehefrau beim Deutschen Filmball in München. Eine ziemlich verschleierte Aussage, dennoch wirkt die 35-Jährige überglücklich. Auch wenn sie in Sachen Hochzeit und Hochzeitsfeier nicht so recht mit der Sprache rausrücken will: "Ich kann nur sagen, es war schön, aber mehr sagen wir dazu nicht!"

Janin und Kostja leben ihre Beziehung eben lieber im Privaten. Umso schöner ist es, sie hin und wieder mal gemeinsam über den roten Teppich gehen zu sehen. Dafür gibt es gerade mal wieder einen Anlass: Am Donnerstag, den 26. Januar 2017, startet Kostjas neuer Film "Mein Blind Date mit dem Leben" in den Kinos.

Welche Gefahr die Darstellung des blinden Saliya Kahawatte mit sich brachte, erzählt er euch hier im Video:

Gulotta,Francesco / ActionPress Janin Ullmann, Moderatorin

Gulotta,Francesco / ActionPress Janin und Kostja Ullmann bei der Premiere von "Mein Blind Date mit dem Leben" in München

Andreas Rentz/Getty Images for MADELEINE Kostja und Janin Ullmann beim Bambi 2016 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de