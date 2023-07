Das denkt Schauspieler Kostja Ullmann über das Sterben!

Kostja Ullmann (39) macht sich Gedanken über den Tod! Der Schauspieler hat schon in so einigen bekannten deutschen Filmproduktionen mitgewirkt. Insbesondere in romantischen Filmen wie "Mein Blind Date mit dem Leben" oder auch "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" eroberte er die Herzen seiner Fans. In seinem neuesten Projekt spielt der gebürtige Hamburger den Mitarbeiter eines Pharmakonzerns, der mit Lebensjahren handelt. Wie denkt Kostja selbst über das schwierige Thema Tod?

"Natürlich ist man als Mensch neugierig und liebt es, auf dieser Welt neue Dinge zu erleben. Deswegen fällt es wahrscheinlich auch so schwer, irgendwann zu gehen und Mitmenschen zu verlieren", sieht der 39-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur ein. Doch er finde es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen "und zu akzeptieren, dass das Leben irgendwann vorbei ist und dass man nicht 150 oder 200 Jahre alt werden muss".

Dass alles irgendwann mal ein Ende hat, beweist auch Kostjas Trennung von seiner Frau Janin Ullmann (41) vor knapp fünf Jahren. Das habe insbesondere der Moderatorin damals den Boden unter den Füßen weggezogen. "Ich dachte, dass wir das ganze klassische Programm haben werden. Mit Haus, Kindern, Hunden", erzählte die Blondine im vergangenen Jahr im Interview mit RTL. Sogar Kostjas Namen auszusprechen, falle ihr noch immer schwer. "Mein Selbstwertgefühl war sehr gebrochen", fügte Janin hinzu.

Getty Images Kostja Ullmann, Schauspieler

Getty Images Kostja Ullmann im Februar 2020 in Berlin

Getty Images Kostja und Janin Ullmann, 2018

