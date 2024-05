"Macht etwas mit einem": Kostja Ullmann wird 40 Jahre alt!

Kostja Ullmann (40) hat einen Grund zum Feiern – oder etwa doch nicht? Schon seit über 25 Jahren begeistert der Schauspieler mit seinem Talent auf jeglichen Leinwänden und ist aus der deutschen Filmszene nicht mehr wegzudenken. Privat ist heute ein ganz besonderer Tag für Kostja, denn er feiert seinen runden Geburtstag. "Ich muss ehrlich zugeben: Das ist die erste Zahl, die etwas mit mir macht. Als ich im letzten Jahr zum ersten Mal darauf angesprochen wurde, dass ich 2024 schon 40 werde, musste ich schon kurz schlucken. Aber am Ende dachte ich dann: Es ist doch nur eine Zahl", gesteht er im Interview mit t-online.

Dabei steht Kostja doch in der Blüte seines Lebens, oder? Wie vierzig fühlt sich der gebürtige Hamburger auf jeden Fall nicht. "Mein gefühltes Alter ist eher so Anfang 30. Ich fühle mich gut, ich bin fit, ich darf tolle Rollen spielen, bin glücklich im Privatleben. Also kann ich mich nicht groß beschweren. Deshalb hänge ich die Zahl 40 nicht so hoch", erzählt der "Sommersturm"-Schauspieler.

Auch beruflich könnte es für Kostja aktuell nicht besser laufen! Mit dem deutschen Thriller "Paradise", in dem Kostja an der Seite von Iris Berben (73) die Hauptrolle gespielt hat, sicherten sie sich die Spitze der Liste nicht-englischsprachiger Filme von Netflix. Und damit nicht genug! Der Film wurde in weniger als einem Monat schon über 31,2 Millionen Mal aufgerufen. Veröffentlicht wurde der Netflix-Hit bereits am 27. Juli vergangenen Jahres. Fans von Kostja müssen aber nicht mehr lange auf ein neues Projekt von ihm warten: Noch dieses Jahr soll sein Film "Im Rosengarten" in den Kinos über die Leinwand flimmern.

Kostja Ullmann, Schauspieler

Getty Images Kostja Ullmann, Schauspieler

