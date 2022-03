Die Trennung hat Janin Ullmann (40) schwer getroffen. Die Moderatorin hat sich am vergangenen Freitag bei Let's Dance von einer sehr emotionalen und zerbrechlichen Seite gezeigt: Beim Contemporary mit Profi Zsolt Sándor Cseke (34) vertanzte sie das Ehe-Aus mit ihrem Ex Kostja Ullmann (37). Obwohl sich Janin hinsichtlich ihres Privat- und vor allem Liebeslebens in der Regel eher bedeckt hält, sprach sie offen wie nie über die Trennung und ihren damit verbundenen Herzschmerz.

"Ich dachte, dass wir das ganze klassische Programm haben werden. Mit Haus, Kindern, Hunden", erzählte die Blondine im RTL-Interview – und obwohl sich das Liebes-Aus schleichend angekündigt hatte, habe es sie am Ende doch schwer getroffen. Sogar Kostjas Namen auszusprechen, falle ihr noch heute schwer. "Mein Selbstwertgefühl war sehr gebrochen", erinnerte sie sich zurück. Der ganze Prozess sei für beide schwierig gewesen – denn eigentlich hatten sie an ihrer Liebe festhalten wollen. "Als man merkte, man kann sich nicht mehr greifen, nicht mehr erreichen" – das habe ihr den Boden unter den Füßen genommen.

Mit professioneller Hilfe habe es die 40-Jährige aber geschafft, nach vorne zu blicken und kann sich offenbar auch wieder an die schönen Momente mit ihrem Ex zurückerinnern. Als sich das Duo damals kennengelernt hatte, sei es sozusagen Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Wir haben uns kennengelernt und ab da waren wir zusammen. In der ersten Nacht haben wir bis sechs Uhr morgens gequatscht. Es war alles ganz klar, es gab keine weiteren Fragen mehr dazu", berichtete sie.

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Janin Ullmann, 2020

Getty Images Kostja Ullmann im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

