Hottie-Alarm bei der Berliner Fashion Week! One Direction-Star Liam Payne (25) ließ es sich nicht nehmen und erschien höchstpersönlich bei der Show des deutschen Luxusmodelabels Hugo Boss. Dort sorgte der britische Frauenschwarm zunächst auf dem roten Teppich für ordentlichen Kreischalarm. Später gab der 25-Jährige noch ein Privatkonzert. Auf dem Laufsteg performte der Sänger ein paar seiner Hits für die Fashion-Fans!

Liams Showeinlage kam nicht nur bei den Teenie-Fans des Songwriters bestens an. Auch Schauspieler Kostja Ullmann (35) konnte den Auftritt des Megastars kaum erwarten, wie er Promiflash verriet. Und das obwohl, er nicht genau wusste, um welches One-Direction-Mitglied es sich genau handelte. "Aber ich fand die Band immer ganz cool und was sie so machen. Deshalb freue ich mich sehr darauf, finde ich toll", offenbarte der TV-Liebling.

Topmodel Stefanie Giesinger (22) hingegen gab zu, dass sie nicht wirklich Fan ist. "Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für One Direction. Ich habe einen Song gekannt – der war ein Radiohit", stellte sie im Promiflash-Interview fest. Kann der Superstar dann wenigstens optisch bei ihr punkten? "Liam Payne ist auf jeden Fall süß. Aber ich glaube, der ist nicht besonders hoch, oder? Ich stehe auf große Männer", plauderte die Laufstegschönheit grinsend aus.

Getty Images Kostja Ullmann im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Liam Payne im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Stefanie Giesinger im Juli 2019 auf der Berliner Fashion Week

