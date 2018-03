Was geht da denn bei Nico Schwanz (39) und Gina-Lisa Lohfink (30) ab? Die beiden wohnen derzeit im australischen Versace-Hotel. Nico Schwanz begleitet seinen Kumpel Alexander "Honey" Keen (34), der noch im Urwald weilt, während Gina-Lisa dort nach ihrem Dschungelrausschmiss am Montag ausspannen darf. Nach einem gemeinsamen Foto der zwei auf Facebook, taucht nun auch ein dazugehöriges Video auf. Die beiden blödeln ausgelassen herum – Nicos Freundin Saskia Atzerodt (24) hat bereits auf das Video reagiert! Ist sie etwa eifersüchtig?

Ganz und gar nicht. Saskia Atzerodt freut sich so sehr über das Video ihres Freundes und und der Ex-Dschungelcamperin, dass sie es direkt auf ihrer Facebook-Seite postet. Der Grund dafür ist ganz einfach. Nico spannt Gina-Lisa nämlich ein, damit diese seiner Saskia Liebesgrüße schickt. Das Playmate schreibt ganz begeistert: "Danke, Gina-Lisa Lohfink [...]. Du warst super. Mach weiter so, du warst und bist einer meiner Favoriten gewesen." Ein Dankeschön für Nico gibt es dann wahrscheinlich, wenn er wieder zurück in Deutschland ist.

Während Nico und seine Saskia nach einer Trennung im Herbst ihr Liebes-Comeback feiern konnten, hat es zwischen Gina-Lisa und Marc Terenzi (38) kein zweites Mal gefunkt. Dabei hätte sich eine andere Ex von Marc eine Reunion ziemlich gut vorstellen können. Im Video seht ihr, wer sich da etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.

Petra Schönberger / Future Image Saskia Atzerodt und Nico Schwanz

Hannes Magerstaedt/Getty Images Nico Schwanz bei einer Modenschau in München

Patrick Hoffmann/WENN.com Marc Terenzi, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de