In zwei Wochen hat das Warten ein Ende: Die langersehnte Fortsetzung der erotischen Roman-Reihe Fifty Shades of Grey kommt endlich in die Kinos. Lieferte Ellie Goulding (30) zum ersten Teil den Titelsong, machen das in diesem Jahr die Superstars Taylor Swift (27) und Ex-One Direction-Hottie Zayn Malik (24)! Wie heiß der Clip zu "I Don't Wanna Live Forever" wird, lässt jetzt der erste Teaser vermuten!

Genau wie "Fifty Shades Darker", ist auch der Teaser zum Musikvideo des Soundtracks leidenschaftlich und düster! Taylor und Zayn treiben es wirklich wild – ob dramatische Auftritte im strömenden Regen oder laszive Bett-Szenen. Ist ihre Performance etwa schärfer als die erotischen Momente von Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) und Christian Grey (Jamie Dornan, 34)?

Das zeigt sich am Freitag – denn dann feiert das Musikvideo von Taylor und Zayn in voller Pracht Premiere! Auch die "Shake It Off"-Interpretin fiebert dem Clip-Release schon entgegen. Auf ihrem Instagram-Account heizt Taylor ihre Fans schon seit Tagen mit scharfen Fotos an! Ob die beiden Musiker mit ihrer Performance aber wirklich Dakota und Jamie das Wasser reichen können, zeigt sich erst zum Kinostart von "Fifty Shades Darker" am 9. Februar.

Ihr wollt schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf den Film? Dann schaut euch das Video an:

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey"

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Zayn Malik

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Zayn Malik im Musikvideo zu "I Don't Wanna Live Forever"

Werden Taylor und Zayn in ihrem Musikvideo Dakota und Jamie die Show stehlen? 343 Stimmen 191 Ja! Die beiden harmonieren im Teaser schon super. 152 Nein, die besseren Schauspieler sind eindeutig Dakota und Jamie.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de