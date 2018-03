Lena Meyer-Landrut (25) hat genug! Ihre Fans dürften sich darüber ziemlich freuen, denn diese Tatsache bezieht sich selbstverständlich nicht auf ihre Karriere, sondern auf die ewige Versteckerei ihres Liebsten. Jetzt offenbarte die Sängerin, dass das in Zukunft anders werden soll.

Seit sechs Jahren ist Lena mit Max von Helldorff zusammen. Besonders viel weiß man über den Basketballer und die Beziehung der beiden aber nicht. Bisher legte das Paar nämlich viel Wert darauf, alles geheim zu halten. Auf roten Teppichen zeigte sich die 25-Jährige stets ohne ihren Freund. Schon bald könnte sich das ändern: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen", erzählte Lena in der aktuellen GRAZIA-Ausgabe.

Zuvor war ein gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt kaum möglich gewesen, wie sie nun verriet: "Es hieß immer bei uns: 'Das können wir nicht machen. Das ist schwierig!' So was macht auf Dauer keinen Spaß. Ich will mir keinen Kopf mehr darum machen." Seit zwei Wochen setzt Lena das neue Vorhaben langsam in die Tat um. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie zum ersten Mal einen Schnappschuss, der die beiden im Liebes-Urlaub zeigt. Was haltet ihr von der Entscheidung, die Beziehung öffentlich zu machen? Stimmt im Voting darüber ab!

AEDT/WENN.com Sängerin Lena Meyer-Landrut

Instagram/lenas_view Lena Meyer-Landrut mit Freund Max im Urlaub

WENN Lena Meyer-Landrut mit Freund Max

Was haltet ihr von Lenas & Max' Entscheidung? 961 Stimmen 604 Ich find's toll, endlich erfährt man so mehr über die beiden! 357 Sie müssen es selbst wissen, aber es könnte ihrem Privatleben schaden.



