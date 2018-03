Ups, was ist denn hier passiert? Jennifer Lopez (47) ist eigentlich für ihre atemberaubenden Auftritte auf dem roten Teppich bekannt. Ob bei den Oscars oder bei den Latin Music Awards: Sie rockt jeden Red Carpet – bis jetzt. Beim Launch ihrer eigenen Schuhkollektion "Giuseppe for Jennifer Lopez" in Beverly Hills erlitt JLo einen bösen Fashion-Fauxpas.

Ihren sonst so betörenden Ausschnitt zierte an diesem besonderen Abend ein hautfarbenes Klebeband. Autsch! Das sogenannte "Boob Tape" sollte der Öffentlichkeit wohl eigentlich verwehrt bleiben. Zum Glück fiel das auch der 47-Jährigen auf, während sie im Blitzlichtgewitter der Fotografen posierte. Mit ein bisschen Zupfen beseitigte der Superstar die kleine Panne, jedoch zu spät: Die anwesenden Paparazzi hatten den Fehltritt schon längst für die Ewigkeit festgehalten.

Der nächste Red Carpet, wo Jenny, es besser machen kann, kommt bestimmt. Spätestens bei der Oscar-Verleihung im Februar zeigt sich die "Ain't Your Mama"-Interpretin sicherlich wieder makellos wie eh und je. Mehr heiße Looks der Musikerin gibt es im Clip.

Judy Eddy/WENN.com Jennifer Lopez bei den Latin Grammy Awards 2016

Splash News Jennifer Lopez bei dem Lauch ihrer Schuhkollektion "Guiseppe for Jennifer Lopez"

Collage: Splash News Jennifer Lopez



