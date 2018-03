Da kann man Leonardo DiCaprio (42) nur beglückwünschen. Seine Freundin Nina Agdal (24) zählt bereits seit 2012 zum festen Stab der "Sports Illustrated"-Bademoden-Models. Damit fällt die Dänin voll in Leos Beuteschema. Nun darf aber wieder jeder in den Genuss von Ninas Traumbody kommen. Denn das Model lässt für die neueste Ausgabe des weltbekannten Swimsuit-Kataloges die Hüllen fallen!

In einem Trailer räkelt sich Leo DiCaprios Freundin Nina Agdal in extrem knappen Outfits an exotischen Plätzen. Diese Bilder machen Lust auf sonnige Tage und viel nackte Haut. Alltagstauglich ist diese Bademode aber nicht unbedingt. Teilweise bedecken die knappen Bikinis die Brüste nämlich nicht. Zum Glück haben sie und Leonardo Zugang zu privaten Stränden und Yachten. Dort kann sie die gewagten Stücke ungestört tragen.

Oder vergnügt sich Leo vielleicht doch lieber mit einem anderen heißen Model? Im angehängten Video am Ende des Artikels erfahrt ihr, mit welcher Schönheit der Hollywood-Star beim Essen gesehen wurde.

Ace Pictures via ZUMA Press / actionpress Nina Agdal beim Sports Illustrated Swimsuit 2016 Fan Event in New York

Jackson Lee/ Splash News Nina Agdal und Leonardo DiCaprio

Splash/AdoreMe.com Nina Agdal bei einem Shooting für "Adore Me"

Wie gefallen euch die Badeoutfits? 126 Stimmen 68 Sehr schön, tolle Sachen. 58 Viel zu freizügig.



