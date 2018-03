Das Dschungelcamp, Promiboxen, Promi Shopping Queen – es gibt kaum ein TV-Format, in dem man Melanie Müller (28) noch nicht gesehen hat. Die dralle Blondine mit der offenen Art ist ein Quotengarant, wird 2013 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt und ist inzwischen sogar etablierte Sängerin am Ballermann. Doch eine Show fehlt ihr noch zum großen Glück!

Bereits vor zwei Jahren verrät die Power-Blondine im Promiflash-Interview: "Also Let's Dance war ja schon immer so ein Traum von mir. Jetzt fängt's ja bald wieder an und ich wurde nicht angefragt. Ja mal gucken, vielleicht nächstes Jahr oder so." Bisher hat es mit einer Teilnahme noch nicht geklappt – wenn es nach Melli geht, soll sich das aber ganz schnell ändern. Denn ihre Meinung über das Tanz-Format hat sich bis heute nicht geändert: "Eigentlich hoffe ich jedes Jahr darauf. Es wäre mein größter Traum. Ich habe früher schon mal getanzt, in der neunten Klasse. Leider nur zwei Jahre mit einem eigenen Tanzpartner!" Scheint, als habe die 28-Jährige die Grundlagen für die Teilnahme schon drauf.

Da fehlt ja eigentlich nur noch das Angebot des TV-Senders. Eines ist auf jeden Fall klar: Wenn Melanie Müller übers Parkett fegt, dann hätten mit Sicherheit auch die Zuschauer großen Spaß!

Gil Ofarim (34) soll bereits einer der feststehenden Kandidaten für die neue Staffel sein. Sehr überraschend, denn eigentlich mag er solche TV-Shows doch gar nicht. Wieso? Das erfahrt ihr in dem folgenden Video:

Simon Hofmann/Getty Images Melanie Müller, Erotik-Model und "Dschungelcamp"-Gewinnerin 2014

RTL / Stefan Menn Melanie Müller, Dschungelkönigin 2014

RTL Jan Kralitschka und Melanie Müller bei "Der Bachelor 2013"

