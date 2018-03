Das neue Jahr beginnt für Sarah Lombardi (24) genauso, wie das alte aufgehört hat: Immer wieder muss die ehemalige DSDS-Teilnehmerin harsche Kritik von ihren Fans einstecken. Zuletzt sorgt ein Live-Video von Sarah für einen Shitstorm, weil sie in den Augen ihrer Follower lieber für einen Fitnesstee wirbt, als sich um Alessio zu kümmern. Die Wut ihrer Fans scheint Sarah offenbar nahezugehen.

Bei Facebook teilt die Sängerin jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie traurig und niedergeschlagen wirkt. Augenscheinlich bedrückt blickt Sarah in die Kamera, während sie den Usern eine "Gute Nacht" wünscht. Ist es nur ein Zufall, dass sie dieses trübselige Foto so kurz nach dem Shitstorm ihrer Follower postet? Oder hängt ihre schlechte Stimmung tatsächlich damit zusammen?

Was sie zu diesem Posting verleitet hat, behält Sarah für sich. Aber auch das neue Selfie kommt bei den Fans gar nicht gut an: "Dass sie auf Knopfdruck weinen kann, haben wir alle in der Trennungsshow gesehen... Will Pietro angeblich unbedingt zurück und ist schon mit ihrer Affäre zusammen! [...] Ich glaube ihr gar nichts mehr!" oder "Heute mal wieder die Tränendrüsen-Masche? Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Sieh zu, dass du ins Bett kommst, morgen steht wieder harte Arbeit an. Denn es ist Zeit für Aboutyou-Werbung", lauten die Kommentare der User.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, TV-Star

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit Söhnchen Alessio



