Wie geht es den einstigen Turteltauben gerade? Diese plötzliche Trennung hat wohl jeden überrascht! Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) sind nicht mehr zusammen, die Musicaldarstellerin verkündete jetzt, dass sie sich von ihrem Auserwählten getrennt hat. Ihr geht es mit der Entscheidung offenbar ganz gut, doch den Düsseldorfer scheint das Ende enorm mitzunehmen – er ist wie vom Erdboden verschluckt!

Es war die ganz, ganz große Liebe! 2014 entschied sich Anna Hofbauer bei "Die Bachelorette" für den smarten Marvin Albrecht, seitdem sah man die beiden stets total verliebt und super happy. Doch in Anna sah es nach ihrem Umzug nach Düsseldorf offenbar anders aus, sie fühlte sich nicht wohl – und zog den Schlussstrich. Für Marvin offenbar total unerwartet, wie er jetzt in einem kurzen Statement gegenüber Bild Online verlauten ließ: "Mir geht's beschissen! Wir haben über unsere gemeinsame Zukunft gesprochen, über das Heiraten und über Kinder. Wir wollten den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Ich habe nie verlangt, das sie irgendetwas aufgibt oder sich für mich verbiegt. Ganz im Gegenteil, hätte man damals darüber gesprochen, hätte man eine Lösung gefunden." Den Schmerz, den er aktuell wohl fühlt, will er nicht mit seinen Fans teilen. Bereits seit Ende Dezember hat er nichts mehr gepostet, war auf keinem Event mehr.

Anna hingegen ist weiterhin auf ihren Social-Media-Seiten aktiv, teilte gerade erst ein süßes Video, in dem sich lächelt und ihren Fans Küsschen zuwirft. Scheint, als würde sich zumindest die hübsche Blondine mit der neuen Situation wohlfühlen...

Dabei dachten die beiden noch vor wenigen Monaten sogar an eine Hochzeit. Schaut euch in dem folgenden Video an, wie Anna und Marvin noch vor Kurzem ihre Zukunft miteinander planten:

Voß, Cindy Anna Hofbauer mit Marvin Albrecht auf der Premiere von "Sing" in Köln

Facebook / Marvin - Die Bachelorette 2014 Anna Christiana Hofbauer und Marvin Albrecht

Instagram/ marvinalbrecht Marvin Albrecht und Anna Hofbauer im Allgäu

