Anna Hofbauer ergattert eine Rolle im "Harry Potter"-Musical

Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show Die Bachelorette. Als Rosenkavalierin buhlten zahlreiche Männer um ihr Herz. Realityshows hat die Blondine aber mittlerweile voll und ganz abgeschworen: Nun geht es für Anna Hofbauer (36) auf die Bühne des Theaters am Großmarkt in Hamburg – und zwar zu Harry Potter und das verwunschene Kind. Sie wird die Rolle der Ginny Potter übernehmen und an der Seite von Harry Potter, gespielt von Laurens Walter, stehen. Der neue Cast des erfolgreichen Musicals wurde auf dem "Back to Hogwarts"-Event in der Hansestadt vorgestellt, wie Bild berichtete.

Für Anna ist es nicht die erste Musical-Erfahrung: Sie besuchte bereits mit sieben Jahren eine Schauspielschule und wirkte bei diversen Musicals mit. Aus familiären Gründen musste die 36-Jährige eine kleine Pause einlegen, kehrt jetzt aber mit einem großen Auftritt zurück. "Ich freue mich unglaublich, nach meiner Babypause die weibliche Hauptrolle Ginny Potter spielen zu dürfen. Es ist für mich eine unglaubliche Ehre, Teil der magischen Harry-Potter-Familie zu sein und ab dem 31. Oktober auch die Fans in jeder Altersklasse zu verzaubern", schwärmte sie gegenüber dem Newsportal.

Anna geht seit rund sechs Jahren gemeinsam mit Marc Barthel (34) durchs Leben. Nach nur einem Jahr kam ihr erster Sohn zur Welt – Leo. Anschließend gaben sich die beiden still und heimlich im Allgäu das Jawort. Das Liebesglück machte ihr zweiter Sohn, Carlo, im Jahr 2022 perfekt. Im Promiflash-Interview plauderte Anna aus dem Nähkästchen und verriet den Schlüssel zu ihrer starken Beziehung mit Marc: "Also, ich finde, wir halten sehr gut zusammen und wir nehmen uns Zeit füreinander. Das ist ganz wichtig. Das Leben ist ja immer ein Auf und Ab und darauf bereiten wir uns immer vor. [...] Das heißt, wir genießen sehr den Moment und das machen wir ganz gut."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im Mai 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihren beiden Kindern in Griechenland

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Anna ab Oktober die Rolle der Ginny übernhemen wird? Ich finde es großartig! Sie passt perfekt in diese Rolle. Ich hätte mir eine andere Musical-Darstellerin für die Rolle gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de