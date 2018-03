Auf die Tribüne verbannt! Estavana Polman (24) freut sich zusammen mit Rafael van der Vaart (33) auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wie die beiden durch ein süßes Social-Media-Video verkündeten, darf Rafas Sohn Damian (10) sich bald mit einer kleinen Schwester ums Spielzeug streiten. Und nun, nur gut einen Monat nach Bekanntmachung der Babynews, dürfen die Fans auch schon einen ersten Blick auf Estavanas winziges Bäuchlein werfen!

Beim Spiel ihres Teams Esbjerg gegen Nykobing im dänischen Esbjerg saß die Handballerin am Spielfeldrand und feuerte ihre Mannschaftskolleginnen mit vollstem Körpereinsatz an. Es fiel ihr sichtlich schwer, sich auf dem Sitzplatz zu halten. Aber wegen der fortschreitenden Schwangerschaft ist Training für sie wohl mittlerweile tabu. Gar nicht so einfach für die ehrgeizige Sportlerin. Aber dem Teamspirit zuliebe begleitet sie ihr Team trotzdem – und für ihr ungeborenes Töchterchen nimmt sie diese Einschränkung sicher ganz gerne in Kauf.

Wie sehr sich der werdende Papa freut, als er erfährt welches Geschlecht sein zweites Kind haben wird, erfahrt ihr im Video.

NHC Foto Denmark /ActionPress Schwangere Estavana Polman im Publikum beim Spiel ihrer Mannschaft Team Esbjerg gegen Nykobing F.

Javier Soriano/AFP/Getty Images Estavana Polman beim Halbfinal-Spiel gegen Frankreich bei Olympia in Rio 2016

Instagram / estavana Estavana Polman und Rafael van der Vaart bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft



