Doppel-Erfolg für Viola Kraus (26)? Die hübsche Münchnerin buhlt in der aktuellen Bachelor-Staffel um die Gunst von TV-Rosenkavalier Sebastian Pannek (30). Doch die hübsche Münchnerin kämpft nicht nur um das Herz des 30-Jährigen, sondern auch um die Miss Germany-Krone.

Neben ihrer Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow geht die 26-Jährige parallel ins Rennen um den Titel "Schönste Frau Deutschlands". Die Missen befinden sich derzeit auf Fuerteventura und üben mit prominenten Coaches. So arbeitet Modedesigner und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Julian F.M. Stoeckel (29) an der Medienpräsenz der Girls, Fitnessmodel Lisa G. (20) soll die Kandidatinnen körperlich auf Hochtouren bringen und auch der frisch gekürte Mister Germany – Dominik Bruntner (23) – ist auf der spanischen Insel, um mit den Mädels seine Erfahrungen zu teilen.

Ob die gelernte Friseurmeistern tatsächlich die Miss Germany 2017 wird? Das wird sich am 18. Februar zeigen, denn da findet das Finale im Europa-Park in Rust statt. Gute Chancen hat die Brünette alle Mal: Schließlich ist sie nicht umsonst Miss München und die amtierende Miss Süddeutschland 2017. Sebastian würde sie bestimmt wählen. Schließlich zeigte er sich bei der ersten Nacht der Rosen sichtlich angetan von Viola. Ob das auch für den Doppel-Sieg reicht?

"Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

RTL / Marie Schmidt Viola Kraus

Instagram/dominikbruntner Dominik Bruntner nach der Wahl zum Mister Germany 2017

Instagram/sarah_elzano Miss-Germany-Kandidatinnen 2017



