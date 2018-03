Body-Frust bei Pat Wind (24): Der Musiker ist unzufrieden mit seinem Körper und macht den überflüssigen Pfunden eine Kampfansage. Bekannt wurde Pat durch die TV-Dating-Show Take Me Out, wo sein Versuch, die große Liebe zu finden, leider fehlschlug. Nun soll eine Body-Transformation neues Selbstbewusstsein bringen. Dafür hat er sich prominente Unterstützung geholt.

Dominic Harrison (25), seines Zeichens Boyfriend von Sarah Nowak (25), übernimmt dabei die Rolle des Personal Trainers. 21 Wochen werden die beiden zusammen trainieren. Das Ziel: Pat will mit einem Sixpack und vollkommen fit in seine "Solange mein Herz schlägt"-Tour 2017 starten. Das Ergebnis wird er auf einer Fashion-Show präsentieren. Um welche es sich dabei handelt, ist bis dato noch nicht bekannt.

Fitness ist nicht nur Dominics Job, sondern auch eine große Leidenschaft, die ihn mit seiner Liebsten Sarah verbindet. Zuhause versteht sich das Paar aber nicht immer so gut, wie im Fitnessstudio. Mehr dazu erfahrt ihr im Video am Ende des Artikels.

Instagram / sarahnowak Dominic Harrison und Sarah Nowak

Anna Bella Photography Dominic Harrison und Pat Wind

Anna Bella Photography Pat Wind und Dominic Harrison



