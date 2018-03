Vor anderthalb Jahren erfüllte Jamie Lynn Spears (25) ihrer Tochter Maddie Briann Aldridge (8) einen großen Traum. Die Schwester von Britney Spears (35) überraschte das Mädchen zu seinem siebten Geburtstag mit einem knallroten All Terrain Vehicle, einem kleinen motorisierten Geländefahrzeug, für das man keinen Führerschein braucht. Wie folgenschwer dieses Geschenk jedoch sein würde, hat Jamie seinerzeit sicher nicht erwartet: Am Wochenende ist Maddie mit genau diesem ATV verunglückt und befindet sich seitdem in einem kritischen Zustand.

Ein Instagram-Video zeigt die damals siebenjährige Maddie sichtlich aufgeregt: Die kleine Nichte von Britney Spears hält sich gespannt die Augen zu und wird schließlich mit einem roten Gefährt beschenkt, das ihr Stiefvater Jamie Watson auf einem Anhänger in den Hof fährt. Eine verstörende Erinnerung – denn jetzt ist ihr dieses durchaus spezielle "Spielzeug" zum Verhängnis geworden. Nach dem Unfall liegt Maddie im Krankenhaus und befindet sich laut dem US-Newsdienst TMZ in extrem kritischer Verfassung.

Weitere Informationen über den gesundheitlichen Zustand der Achtjährigen möchte ihre Mutter Jamie Lynn vorerst nicht herausgeben.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Tochter Maddie (v.r.)

Instagram/jamielynnspears Maddie Briann Aldridge

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sean Preston Federline, Jayden James Federline, Jamie Lynn Spears und Maddie Briann



