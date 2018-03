Wer denkt, dass man über Kim Kardashian (36) bereits alles weiß, der hat sich gewaltig geirrt. Obwohl der Reality-Star oft und gerne die Öffentlichkeit an seinem Privatleben teilhaben lässt, gibt es doch noch das ein oder andere streng gehütete Kim-K.-Geheimnis – zumindest bis jetzt. Die Zweifach-Mama hat jetzt auf ihrer Webseite kimkardashianwest.com intime Fakten über sich verraten.

1.) Ehemann Kanye West (39)

Woher Kim wusste, dass der Rapper der Richtige für sie ist? Ganz einfach: "Ich liebe warme Räume und hasse es, wenn die Klimaanlage an ist. Ich wusste, dass Kanye und ich füreinander bestimmt sind, als er die Heizung nur für mich anmachte." So einfach ist es also das Herz der Kalifornierin zu gewinnen.

5.) Kaffeedeckel-Phobie

Doch die wohl merkwürdigste Offenbarung ist mit Abstand dieser Tick: "Ich hasse den Deckel auf 'Starbucks'-Bechern. Ich verlasse den Raum, damit ihn jemand für mich entfernt. Das Geräusch dabei macht mich verrückt, das klingt wie Nägel auf einer Tafel, ich hasse es."

2.) Piercings

Den kurvenreichen Körper der 36-Jährigen zieren sage und schreibe sechs Piercings. Eins trägt Kim am Bauchnabel und fünf am Ohr. Eins im rechten und vier im linken, offenbart sie.

4.) Böses Mädchen

Als kleines Mädchen ist sie fast aus einem Tennis-Feriencamp geflogen, weil sie ihre Zunge nicht bei sich behalten konnte und beim Knutschen erwischt wurde. Anschließend kam ihr Papa Robert (✝59) und es gab mächtig Ärger.

3.) Zahnspange

Auf ihren Selfies sieht der Keeping up with the Kardashians-Star immer perfekt aus. Doch auch eine Kim hat ihre Body-Secrets. Für ihre perfekten Beißerchen ist nämlich eine Zahnspange verantwortlich. Allerdings ist diese von außen für niemand zu erkennen. Daneben hatte sie einen dunklen Fleck auf der Stirn, den sie sich drei Mal hat entfernen lassen. Jetzt sei er hautfarben und jeder würde denken, dass es ein Pickel wäre, gesteht sie.

