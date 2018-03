Ist es etwa bald so weit? Kim Gloss (24) ist seit über einem Jahr mit dem Luxus-Autohändler Alexander Beliaikin glücklich liiert. Bei den beiden Turteltauben, die jeweils ein Kind mit in die Beziehung bringen, ist Heiraten auf jeden Fall Thema. Kim hat sogar schon genaue Vorstellungen von der Traumhochzeit. Auch für das Kleid hat sie bereits Ideen, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Dass das It-Girl und ihr Liebster bereits übers Heiraten nachdenken, ist kein Geheimnis mehr. Dass sie auch schon über die Location sprechen, ist eine Überraschung: "Ja, ich möchte natürlich heiraten wie eine Prinzessin. Er würde eher gerne klein am Strand und ich gerne eher groß mit allen, mit der ganzen Familie. Aber vielleicht auch am Strand?", ließ die 24-Jährige im Interview beim Re-Opening von Urban Decay in Berlin ihren Gedanken freien Lauf.

Doch sollte die Trauung unter strahlendem Sonnenschein vor einer Traumkulisse stattfinden, sorgt sich Kim jetzt schon um ihr Aussehen. "Dann denke ich an meine Frisur, an mein Make-up, das schmilzt dann alles", erklärte die Beauty. Doch ob Strand oder nicht, das Dress steht: "Von dem Kleid habe ich genaue Vorstellungen: trägerlos, eng und unten wird es dann weiter – jetzt kein Tüll und Tamtam und Strass-Steine. Ne, eher schlichter", beschrieb sie ihren Traum in Weiß.

Voß, Cindy Kim Gloss am Set beim Fotocall - Dreharbeiten "Unter Uns"

AEDT/WENN.com Kim Gloss bei dem Re-Opening Urban Decay im KaDeWe in Berlin

Facebook / Kim Gloss Kim Gloss



