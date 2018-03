Man, sehen die sich ähnlich! Schauspielerin Reese Witherspoon (40) und ihre Tochter Ava Phillippe (17) sehen nicht nur aus wie Zwillinge, sie sind auch noch echte Style-Schwestern. Das bewiesen sie nun bei der Premiere von "Big Little Lies" in L.A. – denn da stolzierte das Mutter-Tochter-Duo mit Glitzer-Kleidern über den Red Carpet.

Ava ist gerade einmal 17 Jahre alt und steht ihrer Mutter optisch in nichts nach. Sie ist der "Natürlich Blond"-Darstellerin wie aus dem Gesicht geschnitten – und auch schon ein echter Kameraprofi. Als Ava und Reese gemeinsam auf dem roten Teppich posierten, konnte kein Paparazzo mehr still stehen. Nicht nur das Strahlen der Ladys, auch ihre glitzernden Looks lösten ein wahres Blitzlichtgewitter aus.

Auf Instagram schrieb Ava kurz nach der Premiere des Films "Big Little Lies", in dem ihre Mama im Hauptcast mitwirkt: "Ich bin so stolz auf meine tolle Mutter und ihre Leidenschaft für das Projekt." Na, und wer weiß? Vielleicht tritt der Teenager ja schon bald in die Fußstapfen seiner hübschen Mama – und rockt Hollywood genauso toll!

Charley Gallay/Getty Images for FIJI Water Reese Witherspoon und ihre Tochter Ava Phillippe

Kevork Djansezian/Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon bei einer Premiere in L.A.

Jason Merritt/Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon

Findet ihr, dass sich die beiden wirklich ähnlich sehen? 233 Stimmen 203 Ja, sie sehen echt aus wie Zwillinge. 30 Nein, überhaupt nicht.



