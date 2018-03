Bodyshaming kommt Gülcan Kamps (34) nicht ins Haus! Die Moderatorin verteidigt den kurvigen Körper von Lady Gaga (30), den die während der Halbzeit-Show des diesjährigen Super Bowls präsentierte. Sie nutzt ihren Instagram-Account, um der Welt zu verkünden, dass sie ebenfalls "Speckröllchen" habe – und die seien überhaupt nicht schlimm!

"Sei stolz auf deinen Körper, wie Lady Gaga und Gülcan Kamps", fordert sie ihre Follower auf. "Links im Bild findet ihr ein kleines 'Röllchen' über meiner Hose! Findet ihr nicht wild?! Ich auch nicht!", verkündet die Moderatorin dann und verteidigt anschließend den Körper von Musiklegende Lady Gaga, der wegen winziger Speckröllchen über dem Hosenbund während der Halbzeit-Show des Super Bowls in die Kritik von Bodyshamern geriet.

"In Amerika diskutieren einige über den Super Bowl Auftritt von Lady Gaga und sie sagen, sie war 'nicht in Form' und 'fett'! Wie bitte?! Lady Gaga hat für mich einen der unglaublichsten Super-Bowl-Auftritte aller Zeiten geliefert und 13 Minuten performt, gesungen, getanzt wie ein Weltstar & ihre Eltern gegrüßt. Und Amerika spricht über das kleine Röllchen über ihrer Hose! Wenn in unserer heutigen Gesellschaft Lady Gaga als 'zu dick' abgestempelt wird, dürfte keiner mehr auf die Straße!!!"

Auch für ihre Fans hat die ehemalige VIVA-Moderatorin eine ganz klare Ansage: "Ganz im Ernst, meine lieben Mädels & Jungs. Mein geschocktes Gesicht ist natürlich nicht ernst gemeint, meine Message umso mehr!" Gülcan schließt unter anderem mit einem Hashtag, den sich Bodyshamer zu Herzen nehmen sollten: #LiebeAndere! Was denkt ihr? Seid ihr auf Gülcans Seite? Stimmt ab!

Ralf Succo/WENN.com Gülcan Kamps beim Mon Cheri Barbara Tag 2016

TIMOTHY A. CLARY / AFP / Getty Images Lady Gaga während der Halbzeit-Show des Super Bowls 2017

Instagram / guelcankamps TV-Moderatorin Gülcan Kamps

Wie findet ihr Gülcans Message? 667 Stimmen 651 Genau richtig! Warum diskutieren wir 2017 noch so einen Bodyshaming-Quatsch? 16 Finde ich nicht gut. Lady Gaga sollte ein Vorbild sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de