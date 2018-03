Gibt es ein Sandra-Ergün-Comeback für Maike von Bremen (35)? Fast sechs Jahre lang war sie in der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten erst als Witwe von Deniz (Ismail Sahin, 41), dann als Affäre von Leon (Daniel Fehlow, 41) zu sehen. Schließlich verließ sie die Serie an der Seite von Lebensgefährten Marc (Arne Stephan, 34) – sie begaben sich auf eine Reise um die Welt. Promiflash gegenüber erzählte sie, ob sie sich vorstellen könne, in ihrer GZSZ-Paraderolle zurückzukehren!

Ihre Liebe zum Theater lebte Maike von Bremen gerade erst aus, denn sie tourte bis vor Kurzem noch mit einem Comedy- und einem Mystery-Bühnenstück durch Deutschland! Aber auch die Auftritte vor der Kamera wolle sie nicht missen, wie sie Promiflash auf dem Prelinale-Screening von "Sleepless", dem neuen Streifen von Jamie Foxx (49), verriet. "Die Mischung finde ich perfekt. [...] Also ich habe mich sehr ins Theaterspielen verliebt. Aber natürlich möchte ich auch weiterhin gerne vor der Kamera stehen", erklärte sie. Eine Wiederkehr als Sandra Ergün in der beliebten RTL-Soap schließe sie aber aus. Eigentlich. Denn unter einer Bedingung könnte sie sich zu einer Rückkehr ans Set bewegen lassen: "Ich würde jederzeit für ein Special wiederkommen, für einen Tag, für eine Woche. Einfach, weil ich finde, das ist ein schönes Fan-Goodie. Es ist auch für mich schön, wieder mit den alten Kollegen auf diese Art zu arbeiten."

Maike ist nicht die einzige, die sich vorstellen könnte, zumindest für kurze Zeit in die lieb gewonnene GZSZ-Rolle zu schlüpfen. Auch Jan Hartmann (36), der von 1999 bis 2001 als Chris Bohlstädt in der Daily Soap zu sehen war, schließt ein Comeback nicht aus. Dann aber als sein eigener Zwilling, denn schließlich schied Chris aus der Serie aus, indem er erschossen wurde.

Sean Gallup / Getty Images Susan Sideropoulos, Nina Bott, Ulrike Frank und Maike von Bremen 2005 in Berlin

Florian Seefried / Getty Images Das ehemalige GZSZ-Traumpaar Maike von Bremen und Arne Stephan

imagebroker.com / actionpress Schauspieler Jan Hartmann

Würdet ihr euch ein GZSZ-Special wünschen? 1604 Stimmen 1207 Ja! Das ist eine tolle Idee! 397 Nein, ich mag die neuen Geschichten lieber.



