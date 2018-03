Die Kardashian-Ladys sind für ihre heißen Kurven bekannt. Doch von nichts kommt nichts – das wissen auch Kim (36) und Kourtney (37), die sich nur allzu gerne zum gemeinsamen Work-out treffen. Mit ihrem Personal Trainer geben die beiden Mädels richtig Gas – und teilen das mit ihren Snapchat-Followern!

In Kourtneys aktuellen Clips präsentieren sich die It-Girls von ihrer besten und sportlichsten Seite. Die zwei trainieren Bauch, Beine und natürlich ihre kugelrunden Bootys – ihr Markenzeichen. Mit einem Personal Trainer geht's auf die Yoga-Matten – von dort aus werfen sie ihrem Fitness-Coach die Gymnastikbälle zu. Vor allem die Bälle integrieren die zwei in ihr hartes Training. Die Sportskanonen stehen Rücken an Rücken zueinander, zwischen ihnen klemmt der Riesenball – ganz nebenbei machen die Girls auch noch Kniebeugen.

Die zwei Reality-TV-Stars könnten kein besseres Fitness-Duo abgeben. "Wir arbeiten hart. Die beste Trainingspartnerin", lobt Kourtney bei Snapchat ihre jüngere Schwester. Die Kardashians wissen eben, wie's geht, die berühmt-berüchtigten Kurven zu bekommen.

Scott Barbour/Getty Images Kim Kardashian, It-Girl

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, It-Girl

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, It-Girl

