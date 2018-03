Lange kann es nicht mehr dauern bis Sängerin Ciara (31) ihr zweites Kind in den Armen hält. Der Babybauch wächst und wächst. Doch statt die Beine hochzulegen und die letzten Wochen bis zur Geburt ruhig angehen zu lassen, dreht die Musikerin nochmal richtig auf – und verrät nebenbei das Babygeschlecht.

Ziemlich sexy, wild und kugelrund tanzt Ciara auf ihrem Instagram-Video zu Whitney Houstons Klassiker "Everday A Woman". Auch Söhnchen Future (2) und Ehemann Russell (28) sind in dem Gute-Laune-Clip zu sehen. Doch neben dem Video, ist es vor allem das Icon, das Ciara dazu postet, sehr (!) interessant: Es zeigt eine Familie, bestehend aus einem Elternpaar, einem kleinen Jungen und einem Mädchen. Ist dieser Smiley also ein Indiz dafür, dass es bald eine Mini-Ciara gibt?

Ihre Fans sind sich darüber ziemlich einig: "Es ist ein Mädchen! Herzlichen Glückwunsch und gute Idee, es so mitzuteilen" oder "Es wird ein Mädchen. Der Emoji verrät es! Ich freue mich so", lauten nur zwei der zahlreichen User-Kommentare unter dem Beitrag. Bekommt Future als tatsächlich ein Schwesterchen? Was meint ihr? Stimmt am Ende des Artikels in der angehängten Umfrage darüber ab.

Schauspielerin Isabell Horn (33) hat bereits Ende November verraten, dass sie ein Mädchen erwartet. Ob die ehemalige GZSZ-Darstellerin auch schon einen Namen für ihre kleine Maus hat, erfahrt ihr hier:

Instagram / ciara Ciara, US-amerikanische Hip-Hop- und R&B-Sängerin

Instagram / ciara Ciara mit ihrem Sohn Future Zahir und ihrem Mann Russel Wilson 2017

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Ciara bei den American Music Awards in Los Angeles

Verrät Ciara hier das Babygeschlecht? 104 Stimmen 85 Ja, das ist offensichtlich! 19 Nein, das ist einfach nur in Smiley!



