So offenherzig hat man Kesha (29) schon lange nicht mehr gesehen! Seit dem Missbrauchsprozess gegen ihren ehemaligen Produzenten Dr. Luke (43) sah man die Popsängerin nur noch hochgeschlossen. Gewagte Glitzer-Outfits wichen Bluse und Blazer. Jetzt zeigte sich die Sängerin allerdings ganz schön offenherzig – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit ihrem bis knapp über den Bauchnabel reichenden Ausschnitt ließ sie besonders tief blicken!

Was hat sich Kesha bloß bei diesem Fummel gedacht? Am LAX Flughafen in Los Angeles tauchte die "Tik Tok"-Interpretin unverhofft in einem ungewöhnlichen Aufzug auf. Ihr lilafarbener Ganzkörperanzug bedeckte ihren ganzen Körper – bis auf eines: Ihr Dekolleté. Ein peinlicher Busenblitzer blieb der Beauty zum Glück erspart, und das, obwohl sie sogar auf ihren BH verzichtete.

Bei ihren Fans kann die Kalifornierin jedoch, wie es scheint, nichts falsch machen. "Traumhafter Anzug. Du bist einfach atemberaubend", "Wunderschön, wie immer" oder "Du bist die Königin. Dein Outfit ist der Hammer", lauten nur wenige der zahlreichen begeisterten Kommentare. Wie so vieles ist wohl auch dieses Outfit einfach Geschmackssache.

Sharky/Polite Paparazzi/SPLASH Kesha mit ihrem Bodyguard am LAX Flughafen

SIPA PRESS / ActionPress Kesha bei den "Billboard Music Awards" in Las Vegas

FayesVision/WENN.com Kesha



