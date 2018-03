Na das wäre ja wirklich mal ein absolutes Hollywood-Traumpaar! Die Trennung von Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) liegt erst wenige Monate zurück. Die beiden verbinden über ein Jahrzehnt Ehe und sechs gemeinsame Kinder. Doch das soll für Angelina kein Grund sein, sich erstmal eine Männer-Pause zu gönnen. Sie hat sich nämlich angeblich schon öfter mit Schauspiel-Kollege Jared Leto (45) getroffen!

Jared soll Angelina laut HollywoodLife.com nach Einreichung der Scheidungspapiere kontaktiert haben und sie seitdem einige Male in Los Angeles getroffen haben. Demnach war er für sie da und hat ihr durch die schwere Zeit geholfen. Ein Insider verriet außerdem dem Star Magazine, wie gut die beiden zusammenpassen würden: "Sie sind verwandte, unkonventionelle Seelen – und zwar so sehr, dass ich denke, Jared könnte der perfekte Typ für Angie sein, sobald sie wieder bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben ist."

Überraschend ist auch, dass selbst Noch-Ehemann Brad Pitt nicht wirklich geschockt darüber wäre. Eine weitere Quelle berichtete HollywoodLife.com dazu: "Er wusste schon immer, dass Angelina etwas für Jared übrig hat." Heißt es also nach Brangelina bald Jaredlina?

NBC / WENN Brad Pitt bei den 74. Golden Globe Awards

Jason Merritt/Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Entertainment/Pascal Le Segretain Jared Leto, Schauspieler und Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de