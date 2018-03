Auch in diesem Jahr tanzen wieder Prominente bei Let's Dance um den Pokal. Victoria Swarovski (23) gewinnt die Show im vergangenen Jahr und hat nun einen hilfreichen Tipp für die 14 Kandidaten. "Ich würde sagen: 'Zieht euch auf jeden Fall Socken an.' So habe ich das gemacht. Ich habe mir immer Socken angezogen und dann meinen Tanzschuh, da habe ich nie Blasen gehabt", empfiehlt die 23-Jährige im Interview mit Promiflash. Einen heimlichen Favoriten habe sie allerdings nicht: "Ich drücke allen ganz fest die Daumen, weil das ist eine echte Herausforderung!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de