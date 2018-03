Wieso haben sich Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) wirklich getrennt? Eine eindeutige Aussage dazu tätigte das einstige Traumpaar bisher nicht. Gerüchten zufolge solle aber die dominante Art der Bachelorette eine große Rolle im Liebes-Wirr-Warr gespielt haben. Tim Niesel, ehemaliger Rosenanwärter und Buhler um Annas Herz, spricht aus Erfahrung, als er die Musical-Darstellerin jetzt gegenüber Promiflash beschrieb: "So, wie ich Anna kennengelernt habe und auch Marvin, passt das schon ins Bild, dass sie die Hosen anhatte. Ich will da keinem zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass sie eine toughe Frau ist und schon jemand ist, der sagt: ‘So und so.’ Und dann ist das so." Inwiefern das tatsächlich der Grund für das Liebes-Aus gewesen sein könnte, erfahrt ihr im Clip.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de