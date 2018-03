In Krefeld war die Hölle los – hunderte, begeisterter Fans stürmten die Straßen! Doch der Grund war nicht etwa ein Weltstar wie zum Beispiel Justin Bieber (22). Es ist Pietro Lombardi (24), der hier die Massen begeisterte. Der ließ sich in Krefeld nämlich ein ganz besonderes Tattoo stechen. Auf Facebook ließ er seine Fans daran teilhaben. Die versammelten sich prompt am Tattoo-Studio und bescherten Pietro einen Empfang der Extraklasse!



