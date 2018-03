Tapetenwechsel für Pietro Lombardi (24): Der Sänger hat endlich eine eigene Wohnung! Nachdem er sich im Oktober von Noch-Ehefrau Sarah Lombardi (24) getrennt hatte, kam er bei Freunden unter. Ab 1. April wird der Musiker in der ersten eigenen Bude wohnen, die er nach langer Suche gefunden hat. "In Köln eine Wohnung zu finden, ist nicht so einfach. Aber ich bin einzugsbereit und happy. Das ist echt mega", freute sich Pietro im Promiflash-Interview. In den eigenen vier Wänden ist dann endlich auch mehr Platz für gemeinsame Zeit mit Söhnchen Alessio (1).



