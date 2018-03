Kampf gegen die Falten! Nico Schwanz (39) gesteht bereits vor einigen Monaten, dass er sich einigen Beauty-Eingriffen unterzogen habe. Nun scheint das Männermodel einige Makel in seinem Gesicht entdeckt zu haben, die ihm ganz und gar nicht passen. Mit seiner Verlobten Saskia Atzerodt (24) zeigt sich der 39-Jährige in einem Facebook-Video in einem Kosmetiksalon: "So, ich liege hier und lasse mich jetzt verjüngen", erklärt er seinen Fans die Situation. Und auch einen Grund für die Anti-Aging-Behandlung hat der Sänger parat: "Auch ich möchte jünger sein. Ich habe eine junge Frau!"



