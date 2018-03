Versteckt sie hier etwa einen Seitenhieb gegen ihren Ex? Seit Ende November sind Cathy (27) und Richard Lugner (84) offiziell geschieden. Doch heiße Dates kommen für die frischgebackene Single-Lady nicht in Frage. So kurz nach der Trennung sei das absolut geschmacklos, wie Cathy in einem Facebook-Video erklärt. Schießt sie damit etwa gegen ihren Ex-Mann Richard? Der ließ sich in den vergangenen Wochen nämlich ganz schön ausgiebig trösten – und zwar nicht nur von einer Lady!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de