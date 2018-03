Seit über einem Jahr führen Micaela Schäfer (33) und Felix Steiner eine Fernbeziehung. Das Nacktmodel residiert in der deutschen Hauptstadt, der Journalist wohnt in Österreich. Und weil Micas Liebster beruflich so eingespannt ist, scheint ihm auch nicht aufzufallen, wenn seine schöne Freundin mal einen Abend zwischen fremden, halbnackten Männern verbringt. Die 33-Jährige besuchte die SixxPaxx-Stripshow vor Kurzem heimlich in Berlin: "Der denkt, ich lieg gerade zu Hause im Bett und esse ein Eis. Das weiß der nicht und, dass muss er auch gar nicht wissen." Naja, spätestens jetzt weiß ihr vielbeschäftigter Freund Bescheid.



