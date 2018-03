Wodka-Shots statt Startschuss zum Rennen: Usain Bolt (30) ist wieder im Partymodus! In einem Flugzeug ließ es der Sprint-Star mit ein paar Freunden so richtig krachen. Die Truppe feierte mit reichlich Alkohol und Musik – aber ohne Frauen! Das dürfte Usains Freundin Kasi J. Bennett beruhigen, denn die Party-Vergangenheit ihres Liebsten ist nicht gerade harmlos. Im Sommer 2016 vergnügte er sich mit unbekannten Ladys in London, kurz zuvor flog seine Affäre mit einer brasilianischen Studentin auf. Jetzt ist offenbar endgültig Schluss mit der Fremdflirterei.



