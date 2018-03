Lasst die Kilos purzeln! Nachdem in den letzten Wochen vermehrt Werbe-Posts auf Daniela Katzenbergers (30) Facebook-Seite aufgetaucht sind, macht sie ihren Diät-Deal jetzt offiziell: Ab sofort ist sie das Gesicht eines Abnehm-Shakes und repräsentiert die Marke in der Öffentlichkeit. Im Werbevideo des Herstellers erklärt sie, wie alle Abspeckmuffel ihr Traumgewicht erreichen: “Wie ich abnehme? Ich ess’ mich satt! Das geht.” Eine Diät ohne Fasten? Genau das Richtige für Feinschmeckerin Daniela. Im sozialen Netzwerk wird sie von ihren Fans für den Clip gelobt, andere Stars haben da nicht so ein Glück...



