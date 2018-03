Sie performen bei Let's Dance zwar nie miteinander, doch die Profitänzer Oana Nechiti (29) und Erich Klann (29) sind ein wahres Traumpaar. Bald wollen die Eltern eines kleinen Sohnes sogar heiraten. Im Promiflash-Interview verraten sie nun erste Details: "Also konkrete Ideen, wie das Ganze so stattfinden soll, haben wir definitiv schon längst. Wir wissen ganz genau, wie diese Hochzeit aussehen soll." Erich plant sogar eine kleine Showeinlage: "Wär doch auch mal geil, auf seiner eigenen Hochzeit so eine richtige Show auszupacken!"



