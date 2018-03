Sie wird mit 50 noch einmal Mama! Mit dieser Nachricht überraschte Moderatorin Caroline Beil (50) kürzlich ihre Fans. Die werdende Mutter ist sogar schon im fünften Monat. Jetzt zeigte sich die Schauspielerin zum ersten Mal mit Babykugel in der Öffentlichkeit. Im Gespräch mit Promiflash verrät die strahlende Schwangere, was für sie ein perfektes Umstands-Outfit ausmacht: "Ich glaube, das sind zwei Sachen, dass es schön aussieht und dass es bequem ist. Weil, du kannst halt nichts anziehen, was dich total einschnürt, aber die Form muss ja irgendwie rauskommen, weil die ist ja da."



