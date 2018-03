Hollywood-Star Margot Robbie (26) führt ein Leben auf der Überholspur: Erst vor vier Jahren rückte sie in das Auge der Öffentlichkeit. Seitdem verdrehte sie in "The Wolf of Wall Street" unzähligen Männern den Kopf, avancierte in Suicide Squad zur Kultfigur, heiratete ihre große Liebe, adoptierte einen niedlichen Welpen – und jetzt hat sie sich auch noch einen fetten Werbedeal an Land gezogen!



