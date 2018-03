Als Markenbotschafterin von L'OREAL kennt sich Lena Meyer-Landrut (25) mit Styling-Tricks aus! Allerdings war das nicht immer so. Im Interview mit Promiflash verrät die Sängerin jetzt, welche Beauty-Sünde sie heute bereut und was sie ihrem jüngeren Ich raten würde: "Mach' die Augenbrauen nicht weg. Zupf sie nicht weg, zupf sie nicht dünn. Mach’s nicht. Hör auf damit. Stopp hier – Timeout." Mit ihrem Augenbrauen-Fauxpas befindet sich Lena übrigens in bester Gesellschaft. Auch eine andere Promi-Dame polarisierte in der Vergangenheit mit ihren eigenwilligen Augenbrauen...



